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Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun doğum gününü kutladı! Kahreden tesadüf sadece 1 gün...
Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun doğum gününü kutladı! Kahreden tesadüf sadece 1 gün...
Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Pars yaşasaydı, bugün 10 yaşına girecekti. Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Eski doğum günü fotoğraflarını paylaşan Şallı, hüzünlendirdi. Öte yandan kahreden bir tesadüf ortaya çıktı.
25.09.2020 12:32
- Son Güncelleme: 25.09.2020 12:32
Nisan ayında oğlu Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı çok zor anlar yaşıyor. Duygularını sosyal medyadan "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için...
9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben... Annişin seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum" mesajıyla dile getiren ünlü mankeni eşi ve yakınları teselli ediyor.
DUA OKUTACAK
Bugün Pars için doğum gününde dua okutacak olan ünlü mankenin yarın da 1. evlilik yıldönümü...
Şallı geçen yıl oğlunun sağlık durumu iyiye gidince 26 Eylül'de Uğur Akkuş'la bir otelde aile arasında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü mankenin, hastalığı yeniden ilerleyince 16 Nisan'da kaybettiği oğlu Pars'ın doğum günüyle 1. evlilik yıldönümünün peş peşe gelmesinin de burukluğunu yaşadığı öğrenildi.