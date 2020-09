Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunun doğum gününü kutladı! Kahreden tesadüf sadece 1 gün...

Nisan ayında oğlu Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı çok zor anlar yaşıyor. Duygularını sosyal medyadan "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için...