Haberler Galeri Magazin Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladığı fotoğrafla dikkat çekti! Ebru Şallı kaç yaşında?

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladığı fotoğrafla dikkat çekti! Ebru Şallı kaç yaşında?

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fotoğrafları ile sosyal medyada tepki çeken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim" diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Şallı, bu kez de 1984 doğumlu eşi Uğur Akkuş ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı..." notunu düştü. Peki, Ebru Şallı kaç yaşında?

16.08.2020 11:18 - Son Güncelleme: 16.08.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





