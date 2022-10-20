Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından darbedildi! Aracın önünü kesip kurtardılar gözyaşlarına boğulan Ebru Şallı: "O benim kocam..."
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördü! Aracın önünü kesip kurtardılar gözyaşlarına boğulan Ebru Şallı, "O benim kocam" diyerek şikayetçi olmadı. Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. İşte detaylar...
"O BENİM KOCAM"
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından darbedildi! Aracın önünü kesip kurtardılar gözyaşlarına boğulan Ebru Şallı, "O benim kocam" dedi şikayetçi olmadı.
2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.
Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Ebru Şallı, Akkuş soyadını silmesiyle dikakt çekmişti.
ÖNCE SOY İSİM SİLİNDİ
Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.
ARDINDAN YÜZÜK ÇIKTI
Boşanma haberlerinin ardından çekimden paylaşımlar yapan Ebru Şallı'nın yüzüğünü çıkardığı görüldü.