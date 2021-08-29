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Haberler Magazin Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru'nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru'nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru'nun fit halini gören dönüp bir daha baktı...Eski manken Ebru Şallı, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İki çocuk dünyaya getiren 44 yaşındaki Şallı, fit görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. İşte farklı farklı bikinilerle boy gösteren Ebru Şallı'nın çok konuşulan fotoğrafları...

29.08.2021 18:19 - Son Güncelleme: 29.08.2021 18:23
Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru’nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

BİR BİKİNİ GİTTİ DİĞERİ GELDİ

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru'nun fit halini gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru’nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından takipçileriyle fotoğraf paylaşan Ebru Şallı'dan yeni kareler geldi.

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru’nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Şallı, bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru’nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Fit görünümü ile dikkat çeken Ebru Şallı, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şallı bikinili boy gösterdi biri gitti diğeri geldi! Sosyal medyayı sallayan Ebru’nun fit halini gören dönüp bir daha baktı

Tatile doymayan Şallı pozlarıyla adeta düşman çatlattı. Ebru Şallı'nın boyu merak konusu oldu.

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