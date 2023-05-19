Ebru Şahin'in yaş gününü kutlayan Cedi Osman aşka geldi! 10 ay önce evlenmişlerdi sosyal medyayı salladılar: "Hep böyle aşkla kalın"
Ebru Şahin'in yaş gününü kutlayan Cedi Osman aşka geldi! 10 ay önce evlenmişlerdi, ünlü çift sosyal medyayı salladı. Cedi Osman'ın Ebru Şahin'li paylaşımına, "Hep böyle aşkla kalın, aşkla bakın" yorumları yağdı. Basketbolcu Cedi Osman'la doludizgin bir aşk yaşayan Ebru Şahin'in nikahı Makedonya'da kıyıldı. Sadeliği ile göz dolduran Ebru Şahin'in düğünü ise İstanbul'da gerçekleşti. Magazin dünyasının sevdiği ünlü çiftten Ebru Şahin'İn doğum gününde Cedi Osman'dan gelen fotoğraf ve not dikkat çekti.
19.05.2023 16:03 - Son Güncelleme: 19.05.2023 16:33
"HEP BÖYLE AŞKLA KALIN"
Ebru Şahin'in yaş gününü kutlayan Cedi Osman aşka geldi! 10 ay önce evlenmişlerdi sosyal medyayı salladılar.
Magazin dünyasının sevdiği ünlü çiftler arasında yer alan Cedi Osman ile Ebru Şahin Instagram'daki paylaşımlarıyla gündeme geldi.