Ebru Şahin'in süper mini elbiseli ayna pozu olay! Sosyal medya ikiye bölündü: "Taytı var mı yok mu?"
Ebru Şahin'in süper mini elbiseli ayna pozu olay! Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. İki yıl aşk yaşadığı Cedi Osman ile 7 Temmuz'da Çeşme'de evlenen Ebru Şahin sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayna karşısında çekildiği fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin sosyal medya ikiye böldü, "Taytı var mı yok mu?" yorumları yapıldı.
"TAYTI VAR MI YOK MU?"
Ebru Şahin'in süper mini elbiseli ayna pozu olay! Sosyal medya ikiye bölündü.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
18 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yaşayan Ebru Şahin, ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, 2019 yılında Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan Şadoğlu karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.