Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Eşi Cedi Osman ve ailesiyle Bodrum'a gitti o pozlara yorum yağdı: "Halis mi?"
Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Eşi Cedi Osman ve ailesiyle Bodrum'a gitti o pozlara yorum yağdı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. 1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ve ailesi ile tatile çıkan Ebru Şahin'in fotoğraflarını görenler, "Bu güzellik halis mi?" yorumları yaptı.
29.06.2023 16:42 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:44
Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı! Eşi Cedi Osman ve ailesiyle Bodrum'a gitti o pozlara yorum yağdı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Cedi Osman'ın yeğenleriyle fotoğraflarına, "Cedi ve bebekleri" yorumu yapan sosyal medya kullanıcıları, Şahin'in güzelliğini de es geçmedi.