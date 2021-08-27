Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı
Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Ebru Şahin, başrolünü üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Cedi Osman ile güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Ebru Şahin, ilk olarak Maldivler'e ardından Çeşme'ye gitmişti. Tatil rotasına Afrika'yı da ekleyen Şahin, buralarda yaptığı paylaşımlarla ise adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin, '70'ler' notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı estirdi. İşte Ebru Şahin'in binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı...
27.08.2021 20:18
- Son Güncelleme: 27.08.2021 20:18
Ebru Şahin, başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu, sevilen dizinin final yapmasının ardından ise soluğu tatilde aldı.