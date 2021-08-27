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Haberler Magazin Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Ebru Şahin, başrolünü üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Cedi Osman ile güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Ebru Şahin, ilk olarak Maldivler'e ardından Çeşme'ye gitmişti. Tatil rotasına Afrika'yı da ekleyen Şahin, buralarda yaptığı paylaşımlarla ise adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin, '70'ler' notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı estirdi. İşte Ebru Şahin'in binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı...

27.08.2021 20:18 - Son Güncelleme: 27.08.2021 20:18
Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Ebru Şahin, başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu, sevilen dizinin final yapmasının ardından ise soluğu tatilde aldı.

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Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Sevgilisi Cedi Osman ile güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Ebru Şahin, ilk olarak Maldivler'e ardından Çeşme'ye gitti. Tatil rotasına Afrika'yı da ekleyen Şahin, buralarda yaptığı paylaşımlarla ise adından söz ettirdi.

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin, verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

'70'ler' notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı estiren oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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