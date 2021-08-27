Ebru Şahin tatil pozlarıyla nostalji rüzgarı estirdi! Islak saçları ve bikinisi ile objektif karşısına geçti ‘70’ler’ dedi paylaştı

Sevgilisi Cedi Osman ile güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Ebru Şahin, ilk olarak Maldivler'e ardından Çeşme'ye gitti. Tatil rotasına Afrika'yı da ekleyen Şahin, buralarda yaptığı paylaşımlarla ise adından söz ettirdi.