Ebru Şahin tatil pozlarıyla nefes kesti! Mini eteğiyle objektif karşısına geçti sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu
Ebru Şahin tatil pozlarıyla nefes kesti! Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakterini canlandırdığı Hercai dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Maldivlerde almıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Şahin'in aklı Maldivlerde kaldı. Güzel oyuncu, 'Hayalini kurduğum Cuma' notuyla tatilden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mini eteğiyle verdiği pozları peş peşe yayınlayan Şahin, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o pozları…
26.06.2021 01:35
- Son Güncelleme: 26.06.2021 01:35
Akın Akınözü ile başrolünü paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan rolüne can veren ünlü oyuncu, yapımın final yapmasının ardından soluğu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Maldivlerde almıştı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Şahin'in aklı Maldivlerde kaldı. Güzel oyuncu, 'Hayalini kurduğum Cuma' notuyla tatilden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Ebru Şahin'in tatil pozları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Takipçileri ünlü oyuncuya "Hayran olmamak mümkün değil", "Bu güzellik şaka mı?", "Bayıldım, yine muhteşemsin" yorumlarında bulundu.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Ebru Şahin, düzgün fiziğiyle de hayranlarından tam not aldı.