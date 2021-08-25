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Haberler Magazin Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! Ebru Şahin, başrolünü üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Cedi Osman ile birlikte güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Şahin, yeni projesinin çekimleri için harekete geçti. Tatil döneminde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu, işinin başına geçince de sosyal medyayı ihmal etmedi. Şahin, süper mini elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Intagram hesabında yayınladı. Şahin'in 'Evden kaçış' notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o pozları...

25.08.2021 17:48 - Son Güncelleme: 25.08.2021 17:48
Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Diziyle birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirdi.

Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu tatilde alan Şahin, burada yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem oldu.

Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Şimdilerde yeni projesinin çekimleri için harekete geçen Şahin, sosyal medya hesabında çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ebru Şahin süper mini çiçekli elbisesi ile şov yaptı! ‘Evden kaçış’ anlarını peş peşe yayınladı sosyal medya yandı kavruldu

Ünlü oyuncu, süper mini çiçek desenli elbisesi ile verdiği pozları 'Evden kaçış' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.

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