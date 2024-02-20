Ebru Şahin önce leopar desenli bikinisiyle paylaştı! Sonra eşiyle sarmaş dolaş yayınladı! “Cedi bey ne yapıyorsunuz?”

Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ebru Şahin, 2022 yılında basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Şahin, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Önce leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu yayınlayan Şahin, daha sonra ise eşi Cedi Osman ile sarmaş dolaş bir karesini paylaştı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımları...
Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ebru Şahin, 2022 yılında basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi
Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu ve ardından Çeşme'de düğün yaptı.
Düğün töreniyle günlerce konuşulan Şahin, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.