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Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la tatilin tadını çıkaran Ebru Şahin'in paylaşımları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu bu kez yerli halkla birlikte dans etti.

17.07.2021 16:22 - Son Güncelleme: 17.07.2021 16:22
Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler tatiline çıkan Ebru Şahin, şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

. Geçtiğimiz günlerde Afrika örgülü paylaşımlarıyla dikkatleri üzerin çeken Ebru Şahin bu paylaşımlarına yenisini ekledi.

Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

Yeni sezonda Destan dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şahin, sosyal medya hesabında Afrika tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

Instagram sayfasında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı

Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...

Yerli halkla birlikte dans eden ikili o anları da Instagram'da paylaştı.