Ebru Şahin leopar bikinisi ve örgüleriyle Afrika'nın altını üstüne getirdi! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika yollarını tutan Ebru...
Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la tatilin tadını çıkaran Ebru Şahin'in paylaşımları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu bu kez yerli halkla birlikte dans etti.
17.07.2021 16:22
- Son Güncelleme: 17.07.2021 16:22
. Geçtiğimiz günlerde Afrika örgülü paylaşımlarıyla dikkatleri üzerin çeken Ebru Şahin bu paylaşımlarına yenisini ekledi.