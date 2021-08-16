Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile çıktığı aşk tatilinde görüntülendi. Kiraladıkları lüks teknede kemaralara yakalanan ikiliden Şahin, gazetecilerin görüntü aldığından haberdar olunca sevgilisi yardımına koşarak havlu ile kapatmaya çalıştı. İşte 27 yaşındaki Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'ın tekne tatilinden görüntüler...
16.08.2021 09:07
- Son Güncelleme: 16.08.2021 12:03
CEDİ OSMAN SEVGİLİSİ EBRU'NUN İMDADINA YETİŞTİ
Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, tatil sezonunu açtı. İkili, önceki gün Göcek'te kiraladıkları lüks teknede objektiflere yansıdı.
OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE ÖNLEM ALDILAR
Ebru Şahin, gazetecilerin görüntü aldığından haberdar olunca sevgilisi yardımına koşarak havlu ile kapatmaya çalıştı.
Öte yandan uzun bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, geçtiğimiz aylarda az sonu evlenecekleri iddiasıyla ilgili konuşmuş ve "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek gülmüştü.