Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

Öte yandan uzun bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, geçtiğimiz aylarda az sonu evlenecekleri iddiasıyla ilgili konuşmuş ve "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek gülmüştü.