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Haberler Magazin Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile çıktığı aşk tatilinde görüntülendi. Kiraladıkları lüks teknede kemaralara yakalanan ikiliden Şahin, gazetecilerin görüntü aldığından haberdar olunca sevgilisi yardımına koşarak havlu ile kapatmaya çalıştı. İşte 27 yaşındaki Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'ın tekne tatilinden görüntüler...

16.08.2021 09:07 - Son Güncelleme: 16.08.2021 12:03
Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

CEDİ OSMAN SEVGİLİSİ EBRU'NUN İMDADINA YETİŞTİ

Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, tatil sezonunu açtı. İkili, önceki gün Göcek'te kiraladıkları lüks teknede objektiflere yansıdı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

YAN TEKNENİN YOLUNU TUTTULAR
Erken saatlerde uyanan ikili, denize girecekleri sırada hemen yan tarafına demirlemiş tekneden kahvaltıya çağrılınca suya girmekten vazgeçip yan teknenin yolunu tuttu.

Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

SEVGİLİSİNİN SIRTINA ÇIKTI
Arkadaş guruplarının bulunduğu teknede sohbet eden ünlü çift, sonrasında kendilerini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde basketbolcu sevgilisinin sırtına çıkan güzel oyuncunun bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE ÖNLEM ALDILAR
Ebru Şahin, gazetecilerin görüntü aldığından haberdar olunca sevgilisi yardımına koşarak havlu ile kapatmaya çalıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman tekne tatilinde yakalandı havlulu önlem gecikmedi! Cedi Osman sevgilisinin imdadına yetişti işte o anlar

Öte yandan uzun bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, geçtiğimiz aylarda az sonu evlenecekleri iddiasıyla ilgili konuşmuş ve "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek gülmüştü.

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