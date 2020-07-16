Haberler Galeri Magazin Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendikten sonra ilk kez el ele poz verdi. Baş başa bir restoranda yemek yiyen çift, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti. İlişkilerinin yeni başladığını belirten çiçeği burnunda çiftin nasıl tanıştıkları ise merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın el ele görüntülendiği o anlar...

16.07.2020 10:34 - Son Güncelleme: 16.07.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





