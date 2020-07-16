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Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin'in, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendikten sonra ilk kez el ele poz verdi. Baş başa bir restoranda yemek yiyen çift, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti. İlişkilerinin yeni başladığını belirten çiçeği burnunda çiftin nasıl tanıştıkları ise merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın el ele görüntülendiği o anlar...

16.07.2020 10:34 - Son Güncelleme: 16.07.2020 10:49
Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarını resmen açıkladılar. NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz gün, Hacımemiş'te bir mekandaydı. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı. Bu gelişmenin ardından ikili, el ele ilk pozunu verdi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen akşam Çeşme'deki bir gece kulübünde görüntülenen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, ertesi gün de Alaçatı'da objektife yansıdı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Yeniyer adlı mekanda yemek yiyen sevgililer, dışarı el ele çıktı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, arkadaş ortamında tanıştıklarını, ilişkilerinin yeni başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Ebru Şahin ve Cedi Osman, ilişkileriyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman ilk kez el ele! Hercai'nin Reyyan'ı ve Cedi Osman bakın nasıl tanışmışlar...

Cedi Osman ve Ebru Şahin, iki hafta önce Alaçatı'da görüntülenmiş ve ikili aşk iddialarını kabul etmemişti.

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