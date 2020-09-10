Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile aşk yaşayan milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Koç burcu olan 24 yaşındaki Cedi Osman'ın paylaşımına annesi Binela ve Ebru Şahin'den yorum gecikmedi. Annesi ve sevgilisinden kalpli yorumlar alan Cedi Osman'a sosyal medyada, 'Ne şanslısın' şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte Cedi Osman'ın anne ve babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...
10.09.2020 12:39
- Son Güncelleme: 10.09.2020 12:45
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