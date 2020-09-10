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Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile aşk yaşayan milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Koç burcu olan 24 yaşındaki Cedi Osman'ın paylaşımına annesi Binela ve Ebru Şahin'den yorum gecikmedi. Annesi ve sevgilisinden kalpli yorumlar alan Cedi Osman'a sosyal medyada, 'Ne şanslısın' şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte Cedi Osman'ın anne ve babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

10.09.2020 12:39 - Son Güncelleme: 10.09.2020 12:45
Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman, Instagram paylaşımına gelen kalpli yorumlarla gündeme geldi. Annesi Binela ve sevgilisi Ebru Şahin'den gelen yorum, genç yeteneğin hayranları tarafından, 'Ne şanslısın' şeklinde yorumlandı.

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Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

İşte Cedi Osman'ın ailesi ve ünlülerin aileleri...

Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

BARIŞ MURAT YAĞCI

Survivor'da yakın arkadaşı olarak bildiğimiz Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı, sevgilisini babası ile tanıştırdı.

Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yla tokalaşarak tanıştı.

Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'ın annesi Binela sosyal medya gündeminde! Müstakbel gelini ile...

Güven Yağcı'nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

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