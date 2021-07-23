Ebru Şahin bikinisini giydi kahkahasını attı! Kendisine gelen spamları bakın nasıl ti’ye aldı
Ebru Şahin bikinisini giydi kahkahasını attı! Sevgilisi Cedi Osman ile birlikte güzel havanın ve denizin tadını doyasıya çıkaran oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak Ebru Şahin'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Yeşil bikinisi ile kahkaha atarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, kendisine gelen spamlara gönderme yaparak bir nevi sevenlerinden destek istedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek kısa sürede 15 bine yakın yorum yaptı. İşte o paylaşım...
23.07.2021 20:12
- Son Güncelleme: 23.07.2021 21:37
Yaklaşık olarak bir senedir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, sevgilisi ile çıktığı tatile tam gaz devam ediyor.
Tatil döneminde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ebru Şahin ise geçirdiği keyifli anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmiyor.