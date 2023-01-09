Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı: "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık"
Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Avukatlığa geri dönen Ebru Polat magazin gündeminden düşmüyor.
09.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:13
ÖNCE YATAKTAN PAYLAŞTI SONRA BOXER'LA...
Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Yatak paylaşımının ardından Ebru Polat boxer'la paylaşım yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla paylaştığı bu kare herkesi şaşkına çevirdi.