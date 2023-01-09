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Haberler Magazin Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı: "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık"

Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı: "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık"

Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Avukatlığa geri dönen Ebru Polat magazin gündeminden düşmüyor.

09.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:13
Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

ÖNCE YATAKTAN PAYLAŞTI SONRA BOXER'LA...

Ebru Polat'ın boxer'lı pozu olay! İç çamaşırsız yatak paylaşımının ardından bunu da yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ebru Polat yatak odasından paylaştı | VİDEO

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Yatakta beyaz derin yakalı atletiyle paylaşım yapan Polat'ın sutyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Yatak paylaşımının ardından Ebru Polat boxer'la paylaşım yaptı. Ebru Polat'ın, "Beyler size ait olan tek şeyi de kaptık" notuyla paylaştığı bu kare herkesi şaşkına çevirdi.

Ebru Polat’ın yatak paylaşımı olay! Beyaz atletiyle poz verince olanlar oldu sosyal medya: İç çamaşırsız mı o?

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını söyleyen ünlü şarkıcının kendi adıyla kurduğu güzellik merkezinden de oldukça iyi bir gelir elde ettiği ve aynı zamanda avukatlığa da geri döndüğü biliniyor.

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