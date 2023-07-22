Ebru Polat küçücük bikinisiyle "Zıpla" dedi ortalık birbirine girdi "Giymeseydiniz daha iyi olurdu" Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti
Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat bu kez estetik sözleriyle gündemde. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve güzellik sektörüne de el atan Ebru Polat önceki gün yaptığı açıklama hiç estetiği olmadığını, kendisinin doğal güzelliği olduğunu söyleyince ortalık karışmıştı. Polat bu kez bikinili paylaşımlarıyla gündemde.
22.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 22.07.2023 15:57
Geçtiğimiz günlerde "Hiç estetiğim yok" açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Ebru Polat bu kez bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu.
Nişantaşı'nda formda görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Polat, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını söylemişti.
Sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Ebru Polat sonrasında yaptığı paylaşım ve yorumlarla durumu toparlamaya çalışmıştı.