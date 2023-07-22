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Haberler Magazin Ebru Polat küçücük bikinisiyle "Zıpla" dedi ortalık birbirine girdi "Giymeseydiniz daha iyi olurdu" Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Ebru Polat küçücük bikinisiyle "Zıpla" dedi ortalık birbirine girdi "Giymeseydiniz daha iyi olurdu" Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat bu kez estetik sözleriyle gündemde. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve güzellik sektörüne de el atan Ebru Polat önceki gün yaptığı açıklama hiç estetiği olmadığını, kendisinin doğal güzelliği olduğunu söyleyince ortalık karışmıştı. Polat bu kez bikinili paylaşımlarıyla gündemde.

22.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 22.07.2023 15:57
Ebru Polat küçücük bikinisiyle Zıpla dedi ortalık birbirine girdi Giymeseydiniz daha iyi olurdu Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Geçtiğimiz günlerde "Hiç estetiğim yok" açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Ebru Polat bu kez bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Ebru Polat küçücük bikinisiyle Zıpla dedi ortalık birbirine girdi Giymeseydiniz daha iyi olurdu Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Nişantaşı'nda formda görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Polat, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını söylemişti.

Ebru Polat küçücük bikinisiyle Zıpla dedi ortalık birbirine girdi Giymeseydiniz daha iyi olurdu Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

"Estetik merkezi sahibi olmanızın bunda payı var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hayır, ben estetik yaptırmam." "Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim" yanıtını vermişti.

Ebru Polat küçücük bikinisiyle Zıpla dedi ortalık birbirine girdi Giymeseydiniz daha iyi olurdu Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Ebru Polat sonrasında yaptığı paylaşım ve yorumlarla durumu toparlamaya çalışmıştı.

Ebru Polat küçücük bikinisiyle Zıpla dedi ortalık birbirine girdi Giymeseydiniz daha iyi olurdu Hiç estetiği olmadığını iddia etmişti

Ebru Polat, geçen günlerde bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırmıştı.

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