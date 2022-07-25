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Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı pozlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı takımıyla sahne alan Polat, konser öncesi çektiği görüntüleri yayınladı.Dekoltede sınır tanımayan şarkıcının hem tarzı hem duruşu çok konuşulurken sosyal medya ikiye bölündü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

25.07.2022 01:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 01:20
Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.

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Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

İddialı pozları ve tarzıyla dikkat çeken Ebru Polat, o paylaşımlarına yenisini ekledi.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı takımıyla kamera karşısına geçen Polat, kırmızılar içinde verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

Başka Instagram hesapları tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu

Kimi sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken kimisi kıyafeti fazla abartılı bularak Ebru Polat'ı eleştirdi.

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