Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımayan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü! Hem tarzı hem duruşu çok konuşuldu
Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı pozlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı takımıyla sahne alan Polat, konser öncesi çektiği görüntüleri yayınladı.Dekoltede sınır tanımayan şarkıcının hem tarzı hem duruşu çok konuşulurken sosyal medya ikiye bölündü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
25.07.2022 01:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 01:20
Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.
Kimi sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken kimisi kıyafeti fazla abartılı bularak Ebru Polat'ı eleştirdi.