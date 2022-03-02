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Haberler Magazin Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu. Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyona kıyafetiyle damga vuran Polat, cüretkar tarzıyla dikkat çekti. Polat, iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan o kıyafeti...

02.03.2022 01:50 - Son Güncelleme: 02.03.2022 01:51
Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu.

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Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle törende boy gösteren Polat, verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünün sahibi olan ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medyada yorum yağdı.

Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Instagram'da büyük ses getiren paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları Polat'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

ART ARDA PAYLAŞIMLAR!
Sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Polat, bir sonraki paylaşımında ise iddialı kıyafetiyle yürüdüğü anları yayınladı.

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