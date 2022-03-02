Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu
Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu. Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyona kıyafetiyle damga vuran Polat, cüretkar tarzıyla dikkat çekti. Polat, iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan o kıyafeti...
02.03.2022 01:50 - Son Güncelleme: 02.03.2022 01:51
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu.
ART ARDA PAYLAŞIMLAR!
Sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Polat, bir sonraki paylaşımında ise iddialı kıyafetiyle yürüdüğü anları yayınladı.