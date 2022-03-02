Ebru Polat iç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle gündemde! Günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen Ebru yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, iddialı günlük 40 bin TL kazandığı iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle çok konuşuldu.