Ebru Polat dillere düştü sonra çark etti "Yediğime içtiğime dikkat ederim hiç estetiğim yok" dedi ortalık birbirine girince de...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat bu kez estetik sözleriyle gündemde. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve güzellik sektörüne de el atan Ebru Polat önceki gün yaptığı açıklama hiç estetiği olmadığını, kendisinin doğal güzelliği olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Sosyal medyada dalga konusu olan Ebru Polat sonra bakın durumu nasıl toparlamaya çalıştı. İşte haberin detayları...
19.07.2023 11:01 - Son Güncelleme: 19.07.2023 11:01
Sosyal medyada yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Nişantaşı'nda formda görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Polat, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını söyledi.
ÇARK ETTİ
Sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Ebru Polat sonrasında yaptığı paylaşım ve yorumlarla durumu toparlamaya çalıştı.