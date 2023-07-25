Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın tıpkı Ebru! Gözlerden uzak yaşıyordu ama kaçmaz görüşmeye çalışmış ama...

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ailevi problemleri olduğu bilinen Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, ikinci evliliğinden bir kızı daha var. Ancak Ebru Gündeş, kardeli Aslıhan Gündeş Akça'nın tüm çabalarına rağmen onunla görüşmüyor. İki kız kardeşin birbirine olan benzerlikleri ise gözden kaçmıyor. İşte detaylar...