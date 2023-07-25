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Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın tıpkı Ebru! Gözlerden uzak yaşıyordu ama kaçmaz görüşmeye çalışmış ama...

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ailevi problemleri olduğu bilinen Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, ikinci evliliğinden bir kızı daha var. Ancak Ebru Gündeş, kardeli Aslıhan Gündeş Akça'nın tüm çabalarına rağmen onunla görüşmüyor. İki kız kardeşin birbirine olan benzerlikleri ise gözden kaçmıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 12:11 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 12:11
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın tıpkı Ebru! Gözlerden uzak yaşıyordu ama kaçmaz görüşmeye çalışmış ama... 1

Ebru Gündeş'in hiç görüşmediği bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın tıpkı Ebru! Gözlerden uzak yaşıyordu ama kaçmaz görüşmeye çalışmış ama... 2

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın tıpkı Ebru! Gözlerden uzak yaşıyordu ama kaçmaz görüşmeye çalışmış ama... 3

İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.


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