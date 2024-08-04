Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Yıllardır görüşmediği kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’ya bakın...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ortaya çıktı! Ebru Gündeş, uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran ve ailesi hakkında pek fazla bilgi paylaşmayan bir isim olsa da kız kardeşi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği görenleri şoke etti! İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi...