Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Yıllardır görüşmediği kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’ya bakın...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ortaya çıktı! Ebru Gündeş, uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran ve ailesi hakkında pek fazla bilgi paylaşmayan bir isim olsa da kız kardeşi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği görenleri şoke etti! İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ortaya çıktı! Ebru Gündeş, uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran ve ailesi hakkında pek fazla bilgi paylaşmayan bir isim olsa da kız kardeşi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği görenleri şoke etti! İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi...
12 Eki 1974 doğumlu Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği bir kız kardeşinin olduğunu biliyor muydunuz?
Güçlü sesiyle milyonlar tarafından dinlenen Ebru Gündeş, yıllardır aile yaşamı hakkında ser verip sır vermiyor. Hatta Murat Özdemir'le olan sürpriz nikahı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.