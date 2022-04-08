Ebru Gündeş'in Sibel Can pozu sosyal medyayı salladı görenler yorum yağmuruna tuttu: "Ebru Can olmuş"
Ebru Gündeş'in Sibel Can pozu sosyal medyayı salladı, ünlü şarkıcıyı görenler yorum yağmuruna tuttu. İki usta isim sosyal medya gündeminde. Son olarak paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Ebru Gündeş kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Ebru Gündeş'in pozunu görenler, cilveli güzel Sibel Can'a benzetti, "Ebru Can olmuş" yorumları havada uçuştu.
08.04.2022 16:18 - Son Güncelleme: 08.04.2022 16:27
"EBRU CAN OLMUŞ"
Ebru Gündeş'in Sibel Can pozu sosyal medyayı salladı, Ebru'yu görenler yorum yağmuruna tuttu.
Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı görenler, Sibel Can'a benzetti.
Cilveli güzel Sibel Can'ın pozlarına benzetilen bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Gündeş'in güldüğü kare kısa sürede gündem oldu.
Ardından Ebru Gündeş ile Sibel Can'ın yaşı merak onusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...