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Haberler Magazin Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçen yıl evliliklerini sonlandıran Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen haftalarda ortaya çıkmış ve ikili magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişti. Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Ebru Gündeş'in yeni ilişkisine Bahar Candan'dan gelen uyarı ise dikkat çekmişti. Candan, daha önce Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından açıklamış ve 'Şöhret avcısı' benzetmesini yapmıştı. İkili hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a yüklü miktarda para göndermesine ilişkin belgeye ulaşıldı. Paranın miktarını duyan ise inanamadı. İşte detaylar...

22.07.2022 21:42 - Son Güncelleme: 22.07.2022 21:42
Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile evliliklerini bitirmişti. Uzun zamandır magazin gündeminde olmayan Gündeş'in geçen haftalarda yeni aşkı ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Bir süredir Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da bir Instagram hesabı tarafından yayınlandı.

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Ebru Gündeş ve sevgilisi Rassan Khoshnaw fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini alırken Bahar Candan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Bahar Candan, daha önce Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından açıkladı ve Ebru Gündeş'i de uyardı.

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış! Paranın miktarı dudak uçuklattı

Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'dan dikkat çeken satırlara yer vererek şunları söyledi: "Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı"

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