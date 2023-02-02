Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

"RASSAN BENİ HEP İYİYE YÖNLENDİRDİ"

Eski sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında konuşan Candan, "Rassan çok iyi ve cömert bir adam. İlişkide bir sorun varsa ondan kaynaklı değildir. Zaten sorun varmış ve ayrılmışlar. Rassan bana dönerse beni bulabilir mi bilmiyorum. Ben onun sadece beyefendiliğini beğeniyorum. Çok cömert biri ama ben ondan asla bir şey istemedim. Bana yakışmazdı. Rassan beni hep iyiye yönlendirdi. 'Evine git', 'Gece kulüplerine gitme', 'Gece dışarıya çıkma', 'Bir yere gideceksen de kız arkadaşlarınla git' derdi" ifadelerini kullandı.