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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! 'Bu ne güzellik' Bahar Candan 'sevgilimi elimden aldı' demişti

Ebru Gündeş'in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! 'Bu ne güzellik' Bahar Candan 'sevgilimi elimden aldı' demişti

Ebru Gündeş'in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! 'Bu ne güzellik' Bahar Candan 'sevgilimi elimden aldı' demişti... Ebru Gündeş 'TBT' paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem aşk yaşadığı Rassan Khoshnaw'ı Ebru Gündeş'e kaptırdığını söyleyerek adından söz ettiren Bahar Candan, konuk olduğu canlı yayında "Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusuna "Bazı konularda 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Çocuğunun babası Reza Zarrab ile ihanet nedeni ile boşandığı ileri sürülen Ebru Gündeş güzelliğiyle hayran bıraktı.

02.02.2023 16:18 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:22
Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

'BU NE GÜZELLİK'

Ebru Gündeş'in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! Bahar Candan 'sevgilimi elimden aldı' demişti... Ebru Gündeş'in güzelliği sosyal medya gündeminde.

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Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bahar Candan, konuk olduğu prgoramda eski sevgilisi Rassan KhoshnawEbru Gündeş'e kaptırdığı iddiası hakkında konuştu geçtiğimiz günlerde.

Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

"KİMSEYE YENİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

Candan, " Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusu üzerine "Evet. Hani 40 fırın ekmek yemek lazım derler ya... Ben ne kadar popüler olursam olayım bazı noktalarda 40-45 fırın ekmek yemem gerekiyor. Biz çok genç yaşta ünlü olduk ama bir şeyler eksik. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim."

Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

"Ben yıllar önce bir darp olayı yaşadım. Hadise hemen 'kadına şiddete hayır' diyerek beni paylaştı ama Ebru Gündeş paylaşmadı. Nur Yerlitaş da bizi bir yerde tanıştırmıştı ama ben Ebru Gündeş'in benden hoşlanmadığını hissetmiştim" dedi.

Ebru Gündeş’in ortalığı yıkan paylaşımına Safiye Soyman da kayıtsız kalmadı! ’Bu ne güzellik’ Bahar Candan ’sevgilimi elimden aldı’ demişti

"RASSAN BENİ HEP İYİYE YÖNLENDİRDİ"

Eski sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında konuşan Candan, "Rassan çok iyi ve cömert bir adam. İlişkide bir sorun varsa ondan kaynaklı değildir. Zaten sorun varmış ve ayrılmışlar. Rassan bana dönerse beni bulabilir mi bilmiyorum. Ben onun sadece beyefendiliğini beğeniyorum. Çok cömert biri ama ben ondan asla bir şey istemedim. Bana yakışmazdı. Rassan beni hep iyiye yönlendirdi. 'Evine git', 'Gece kulüplerine gitme', 'Gece dışarıya çıkma', 'Bir yere gideceksen de kız arkadaşlarınla git' derdi" ifadelerini kullandı.

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