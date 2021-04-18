Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşkını falcı ortaya çıkartmış! İddiada şok detay: Meğer Kaan Yıldırım da...

"KİMSE ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ!"

Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise sosyal medya hesabından jet hızında açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" demişti.