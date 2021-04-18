Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşkını falcı ortaya çıkartmış! İddiada şok detay: Meğer Kaan Yıldırım da...
Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab'ın Hadise ile ilişkisini Falcı ortaya çıkartmış! 'Yasak aşk iddiasının perde arkası' olarak gündeme gelen olay geçtiğimiz günlerde patlak verdi. Bugün ise ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ebru Gündeş'in boşanma kararı aldığı kocası Reza Zarrab ile şarkıcı Hadise'nin ilişkisini gizemli bir falcıdan öğrendiği yönünde. Üstelik iddialar yalnızca bulunla da sınırlı değil. 2010 yılında dünyaevine girdiği Reza Zarrab'a 'Başka kadınlarla ilişkisi var' diyerek boşanma davası açan Ebru Gündeş'in bu iddialara vereceği yanıt ise merak konusu...
YASAK AŞK İDDİASININ PERDE ARKASI!
Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşkını gizemli bir falcının ortaya çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş, kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyerek Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve bu kadınlardan birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.
"KİMSE ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ!"
Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise sosyal medya hesabından jet hızında açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" demişti.
Öte yandan Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısının klibindeki 146 bin TL değerindeki marka elbiseyi Reza Zarrab'ın hediye ettiği iddiasını Pelin Kaya, "İşin doğrusunu bildiğim için paylaşma gereksinimi duydum. Marka tarafından elbise Hadise'ye temin edilmiştir, Pr çalışmasıdır" diyerek yalanladı. Hadise Açıkgöz de Kaya'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak durumu doğruladı.