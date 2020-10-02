Ebru Gündeş'in imajı sosyal medya gündeminde! Özlenenlerde bugün 45 yaşındaki Ebru Gündeş'in gençliği var...

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın estetiksiz halini Instagram'dan paylaşmış ve takipçileri "Bir an için Ebru Gündeş sandım" yorumunda bulunmuştu. Ebru Gündeş'in gençlik fotoğrafı, akıllara geçtiğimiz günlerde 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Hira'nın, kendisinin estetiksiz haline benzediğini ima eden, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla yaptığı paylaşım geldi. İşte ünlülerin eski halleri...