Ebru Gündeş'in imajı sosyal medya gündeminde! Özlenenlerde bugün 45 yaşındaki Ebru Gündeş'in gençliği var...
Ebru Gündeş, gençlik fotoğrafını, 'Özlenenlerde bugün' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Ebru Gündeş'in gençliği sosyal medya kullanıcılarının aklına Demet Akalın'ı getirdi. Akalın, geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafını paylaşmış ve Ebru Gündeş'e benzetilmişti.
02.10.2020 13:01
- Son Güncelleme: 02.10.2020 13:12
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın estetiksiz halini Instagram'dan paylaşmış ve takipçileri "Bir an için Ebru Gündeş sandım" yorumunda bulunmuştu. Ebru Gündeş'in gençlik fotoğrafı, akıllara geçtiğimiz günlerde 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Hira'nın, kendisinin estetiksiz haline benzediğini ima eden, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla yaptığı paylaşım geldi. İşte ünlülerin eski halleri...
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