Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab'ın son haline bakın! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Koca kız olmuş"
Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. Alara'nın son halini görenler şaşıp kalmadan edemiyor. Ebru Gündeş'in kızı Alara 11 yaşında koca kız oldu. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" , "Ebru Gündeş'in kopyası" , "Annesinin ikizi gibi" yorumlara neden oldu. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan ve velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...
26.04.2023 08:15 - Son Güncelleme: 26.04.2023 08:19
Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi.