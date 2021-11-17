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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri tüm gerçeği biliyormuş... Adı Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile anılan Hadise, yasak aşk iddialarına karşı sessizliğini korusa da Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri üyeliğinde Ebru Gündeş'i seçmesi ve Hadise ile yollarını ayırması kafaları karıştırmıştı. O iddia hakkında Bircan Bali'den gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.

17.11.2021 17:10 - Son Güncelleme: 17.11.2021 17:14
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş... O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

FATURA REZA ZARRAB ADINA

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a air olduğu bilgisine ulaşıyor.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor ve Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü. Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın "En özlenen ses" diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Aylar sonra Demet Akalın bu kez de Hadise'nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın, geçmişte "Onun kocası yok, yazık" diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle dikkat çekti.

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