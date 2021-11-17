Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş

Aylar sonra Demet Akalın bu kez de Hadise'nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın, geçmişte "Onun kocası yok, yazık" diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle dikkat çekti.