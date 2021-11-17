Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri tüm gerçeği biliyormuş... Adı Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile anılan Hadise, yasak aşk iddialarına karşı sessizliğini korusa da Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri üyeliğinde Ebru Gündeş'i seçmesi ve Hadise ile yollarını ayırması kafaları karıştırmıştı. O iddia hakkında Bircan Bali'den gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkı elbise faturasıyla ifşalandı! Meğer O Ses Türkiye jüri üyelerinden biri biliyormuş... O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
FATURA REZA ZARRAB ADINA
Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a air olduğu bilgisine ulaşıyor.
JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR
Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor ve Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor.
Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü. Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın "En özlenen ses" diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.