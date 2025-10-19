Ebru Gündeş’in boşanma nedeni ihanet mi? Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkında bomba aşk iddiası! 1,5 yıl sonra...
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in 1,5 yıl süren evliliği geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona ermişti. Ancak boşanmanın yankıları dinmeden yeni bir iddia magazin gündemini hareketlendirdi. İş insanı Murat Özdemir'in bir gece kulübünde ünlü bir şarkıcıyla samimi şekilde görüntülendiği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine "Evliliği ihanet mi bitirdi?" sorusu sosyal medyada hızla yayıldı.
