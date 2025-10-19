PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş’in boşanma nedeni ihanet mi? Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkında bomba aşk iddiası! 1,5 yıl sonra...

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in 1,5 yıl süren evliliği geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona ermişti. Ancak boşanmanın yankıları dinmeden yeni bir iddia magazin gündemini hareketlendirdi. İş insanı Murat Özdemir'in bir gece kulübünde ünlü bir şarkıcıyla samimi şekilde görüntülendiği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine "Evliliği ihanet mi bitirdi?" sorusu sosyal medyada hızla yayıldı.

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de görkemli bir törenle iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Kısa sürede evlenmeleriyle dikkat çeken çiftin mutluluğu uzun soluklu olmadı.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evliliğini bitirme kararı aldığını duyurmuştu.

Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız."

Beykoz Aile Mahkemesi'ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla başvuran Gündeş, dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ifade etmişti.

İhanet İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Boşanmanın üzerinden çok geçmeden Murat Özdemir hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Magazinburada'nın haberine göre Özdemir, ünlü bir şarkıcıyla yeni bir aşka yelken açtı.

Söylentilere göre bu isim, Türk Halk Müziği sahnesinin genç ve başarılı seslerinden Elif Buse Doğan.

İkilinin bir gece kulübünde yakın şekilde görüntülendiği iddia edilirken taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Taraflardan Sessizlik

İddialar kısa sürede gündem olurken ne Ebru Gündeş ne de Murat Özdemir konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Elif Buse Doğan'ın da sessizliğini koruması dikkat çekti.

Elif Buse Doğan Kimdir?

1993 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Elif Buse Doğan, küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük ilgi duydu. Bağlama çalmayı dedesinden öğrenen Doğan, ilkokul yıllarında katıldığı ses yarışmalarında üç yıl üst üste birincilik elde etti.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle bitirdi. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'yla çok sayıda konsere katıldı.

(Fotoğraflar: Instagram, Sosyal Medya)