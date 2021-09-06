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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında Deniz Akkaya'dan bir bomba daha geldi. Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi ile yasak aşk dedikodularına adı karışan ve ilişkisini bitiren Hadise bir süredir Mehmet Dinçerler ile birlikte. Geçtiğimiz hafta Hadise'nin Reza Zarrab'dan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya, bu kez de bomba detaylar paylaştı. İşte Reza Zarrab ile 'ihanet' yüzünden evliliğini bitirdiği ileri sürülen Ebru Gündeş'i şoke edecek bir Hadise iddiası daha...

06.09.2021 16:14 - Son Güncelleme: 06.09.2021 16:21
Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

HADİSE REZA ZARRAB İLİŞKİSİNDE BOMBA DETAYLAR!

Deniz Akkaya dur durak bilmiyor! Geçtiğimiz hafta Deniz Akkaya Hadise hakkında hamilelik iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüş ardından ünlü şarkıcıdan iddialara jet hızıyla yanıt gelmişti.

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Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

DUR DURAK BİLMİYOR!

Deniz yine bombayı patlattı! Deniz Akkaya yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi.

Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

Hadise'nin hakkında çıkan tüm dedikoduların para odaklı olduğunu söyleyen Akkaya açıklamasının devamında "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" dedi.

Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...
Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...

Deniz Akkaya, sunuculuğunu yaptığı programda Hadise hakkında "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Hadise hakkında çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt verdi.

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