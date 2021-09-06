Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında bir bomba daha! Para da istemiş...
Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı iddiasının ardından Hadise hakkında Deniz Akkaya'dan bir bomba daha geldi. Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi ile yasak aşk dedikodularına adı karışan ve ilişkisini bitiren Hadise bir süredir Mehmet Dinçerler ile birlikte. Geçtiğimiz hafta Hadise'nin Reza Zarrab'dan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya, bu kez de bomba detaylar paylaştı. İşte Reza Zarrab ile 'ihanet' yüzünden evliliğini bitirdiği ileri sürülen Ebru Gündeş'i şoke edecek bir Hadise iddiası daha...
06.09.2021 16:14
- Son Güncelleme: 06.09.2021 16:21