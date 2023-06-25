Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... "Zaman durmuş gibi" Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı
Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... Berke Hürcan'ın son hali ortalığı salladı, "Zaman durmuş gibi" yorumları havada uçuştu. Yıllar sonra ortaya çıkan Berke Hürcan son haliyle herkesi aşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı Berke Hürcan... Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model Berke Hürcan uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İşte Berke Hürcan'ın son hali...
25.06.2023 10:41 - Son Güncelleme: 25.06.2023 10:47
"ZAMAN DURMUŞ GİBİ"
Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... Yıllar sonra ortaya çıkan Berke Hürcan son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınan Berke Hürcan'ı tanımayan yok.
1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan şimdilerde 51 yaşında. Eski model ve oyuncu için zaman adeta durmuş gibi.