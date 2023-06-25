Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... "Zaman durmuş gibi" Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... "Zaman durmuş gibi" Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... Berke Hürcan'ın son hali ortalığı salladı, "Zaman durmuş gibi" yorumları havada uçuştu. Yıllar sonra ortaya çıkan Berke Hürcan son haliyle herkesi aşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı Berke Hürcan... Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model Berke Hürcan uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İşte Berke Hürcan'ın son hali...

25.06.2023 10:41 - Son Güncelleme: 25.06.2023 10:47
Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankeniydi... Zaman durmuş gibi Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

"ZAMAN DURMUŞ GİBİ"

Ebru Gündeş'in biricik aşkı Türkiye'nin en iyi mankeniydi... Yıllar sonra ortaya çıkan Berke Hürcan son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankeniydi... Zaman durmuş gibi Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınan Berke Hürcan'ı tanımayan yok.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankeniydi... Zaman durmuş gibi Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankeniydi... Zaman durmuş gibi Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı Türkiye’nin en iyi mankeniydi... Zaman durmuş gibi Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan şimdilerde 51 yaşında. Eski model ve oyuncu için zaman adeta durmuş gibi.

SON DAKİKA