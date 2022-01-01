Ebru Gündeş'i kankası Hadise ile aldattığı iddia edilen Reza Zarrab şimdi nerede? Seren Serengil 'yılın skandalı' dedi son hali...
11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten olaylı bir şekilde boşanan Reza Zarrab sırra kadem başmıştı. Reza Zarrab nerede sorusunun yanıtı merak edilirken sır adam yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ortadan kaybolduğu dönemde adı Hadise'yle de yasak aşk iddiasına karışan Reza Zarrab, yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisiyle poz verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil, Hadise, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab üçgeninde yaşananlarla ilgili iddiaları tekrar gündeme taşıdı. Seren Serengil'in yasak aşk iddialarını 'yılın skandalı' olarak değerlendirmesinin ardından Reza Zarrab günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
01.01.2022 16:09
- Son Güncelleme: 01.01.2022 16:57
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Hadise'nin küslüğü sonrası ortaya atılan Reza Zarrab iddiası, 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti.
O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti.
Serengil, Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.