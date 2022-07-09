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Ebru Gündeş'e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara'yı istiyor

Reza Zarrab adı hayatlarımıza Ebru Gündeş sayesinde girdi... 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ayrılıkları daha öncesinde dayansa da resmi olarak 2021 yılını buldu. Sırra kadem basan Reza Zarrab'ın da son hali ortaya çıktığında herkesi şoke etti. Adı dahil hayatına dair her şeyi değiştiren Reza Zarrab şimdi de kızı Alara için harekete geçti. İşte detaylar...

09.07.2022 10:43 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:43
Ebru Gündeş’e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara’yı istiyor

2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl 11 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı.

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Ebru Gündeş’e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara’yı istiyor

Yollarını ayıran ikili arasında gerginlik devam ederken Zarrab'tan şaşırtan bir hamle geldi.

Ebru Gündeş’e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara’yı istiyor

Reza Zarrab 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Ebru Gündeş’e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara’yı istiyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 yıllık evliliklerini geçen yıl bitiren Ebru Gündeş ile Reza Zarrab kızları konusunda anlaşamadı. Reza Zarrab'ın, eski eşi Ebru Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı.

Ebru Gündeş’e velayet şoku Reza Zarrab velayet davası açtı! Adını sanını hayatını değiştiren Reza kızı Alara’yı istiyor

10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

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