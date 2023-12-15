Ebru Gündeş son halini paylaştı sosyal medya ikiye bölündü "Ebru yok olmuş" Yüzündeki değişim gözden kaçmadı

Kısa bir süre önce herhangi bir ödül törenine katılmayacağını bu yüzden kendisine ödül verilmesini istemediğini söyleyen Ebru Gündeş, sessiz sakin hayatını sürdürürken bir yandan da durmaksızın sahne almaya devam ediyor. Instagram'ını epey aktif kullanan Gündeş'in son pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise Gündeş'in yüzündeki değişim... Ünlü şarkıcının değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...