Ebru Gündeş son halini paylaştı sosyal medya ikiye bölündü "Ebru yok olmuş" Yüzündeki değişim gözden kaçmadı

Kısa bir süre önce herhangi bir ödül törenine katılmayacağını bu yüzden kendisine ödül verilmesini istemediğini söyleyen Ebru Gündeş, sessiz sakin hayatını sürdürürken bir yandan da durmaksızın sahne almaya devam ediyor. Instagram'ını epey aktif kullanan Gündeş'in son pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nedeni ise Gündeş'in yüzündeki değişim... Ünlü şarkıcının değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Yine o paylaşımlarından biriyle gündeme geldi usta şarkıcı.
Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimiyle gündem oldu.