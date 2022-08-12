Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı
47 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele ediyordu. Koronavirüse yakalanan Müjgan Bilgin'den acı haber geçtiğimiz günlerde geldi. Bilgin, hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ebru Gündeş zor ayakta durmuştu. Annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, gözyaşlarına hakim olamayınca seyirciye arkasını dönmek zorunda kaldı.
12.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 12.08.2022 12:06
47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
SAHNEDEN İNDİ
Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu.