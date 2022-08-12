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Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

47 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele ediyordu. Koronavirüse yakalanan Müjgan Bilgin'den acı haber geçtiğimiz günlerde geldi. Bilgin, hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ebru Gündeş zor ayakta durmuştu. Annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, gözyaşlarına hakim olamayınca seyirciye arkasını dönmek zorunda kaldı.

12.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 12.08.2022 12:06
Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

Yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı, sahnede zor anlar yaşadı.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

SAHNEDEN İNDİ

Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarını tutamadı! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetmişti kendisine hakim olamadı

Büyük bir acı yaşayan sanatçı, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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