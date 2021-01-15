Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur"
Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notuyla fotoğraf paylaşan Ebru Gündeş, Instagram'da paylaştığı fotoğrafıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 46 yaşındaki Ebru Gündeş'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan pozu...
15.01.2021 16:45
- Son Güncelleme: 15.01.2021 16:45
DİĞER GALERİLER