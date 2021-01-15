Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş'e yorum ve beğeni yağdı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları...