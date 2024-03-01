Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama! Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti

Reza Zarrab ile evliliğinden bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Murat Özdemir ile dünyaevine girdi. Evlilik haberleriyle birlikte yasak aşk iddiaları da ayyuka çıktı. Bunun üzerine Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı açıklama yaparak iddiaları doğruladı. Eski eşten yeni bir açıklama daha geldi. "Konuşursam yer yerinden oynar" diyen Kabaklı, sözleriyle şoke etti. İşte Selin Kabaklı'nın o açıklaması...