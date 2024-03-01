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Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama! Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti

Reza Zarrab ile evliliğinden bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Murat Özdemir ile dünyaevine girdi. Evlilik haberleriyle birlikte yasak aşk iddiaları da ayyuka çıktı. Bunun üzerine Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı açıklama yaparak iddiaları doğruladı. Eski eşten yeni bir açıklama daha geldi. "Konuşursam yer yerinden oynar" diyen Kabaklı, sözleriyle şoke etti. İşte Selin Kabaklı'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:04 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:43
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama! Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti 1

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama! Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti 2

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'in düğün konvoyundan görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

▶️Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan bomba sözler

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama! Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti 3

Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da yer aldı.

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