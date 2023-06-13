Ebru Gündeş ile Deli Divane... Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Göksel Arsoy'un oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Göksel Arsoy'un oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş... Ebru Gündeş'le paylaştığı Deli Divane dizisiyle hafızalara kazınan Gökhan Arsoy, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'u görenler şaşkına döndü, "Yakışıklılık genetik" yorumları yaptı.
EBRU GÜNDEŞ İLE DELİ DİVANE...
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Göksel Arsoy'un oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...
Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak bilinen yakışıklı jön Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol aldı.
Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.
Göksel Arsoy'un oğlu, 1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım atan Gökhan Arsoy'dan başkası değil...