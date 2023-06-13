Ebru Gündeş ile Deli Divane... Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Göksel Arsoy’un oğlu çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş

Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.