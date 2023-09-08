Ebru Gündeş "Hiç değişmediğim doğrudur" dedi çocukluk karesini paylaştı! O günden bugüne adeta her şey aynı

Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına ait bir kareyi patlaştı... Önceki gün herhangi bir ödül törenine katılmayacağını bu yüzden de, bir ödül almasının doğru olmayacağını söyleyen Gündeş, Instagram hesabından bir çocukluk karesini "Hiç değişmediğim doğrudur" notuyla paylaştı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde bir süredir aldığı ödül töreni davetlerinden rahatsız olduğunu belirterek, "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı Gündeş.
Gündeş, dün yaptığı ödül açıklaması sonrası bugün yepyeni bir paylaşımda daha bulundu.