Ebru Gündeş "Hiç değişmediğim doğrudur" dedi çocukluk karesini paylaştı! O günden bugüne adeta her şey aynı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş , sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

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Geçtiğimiz günlerde bir süredir aldığı ödül töreni davetlerinden rahatsız olduğunu belirterek, "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı Gündeş.