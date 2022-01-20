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Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızları Gündeş'in kopyası

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. O Ses Türkiye ile gündeme gelen Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin aynısı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.

20.01.2022 17:13 - Son Güncelleme: 20.01.2022 17:13
Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Gündeş’in kopyası

Son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Alara annesinin bire bir kopyası gibi...

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Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Gündeş’in kopyası

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 10 yaşındaki kızı Alara tıpkı annesinin küçüklüğüne benzetildi. Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü Alara merak konusu oldu.

Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Gündeş’in kopyası

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.

Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Gündeş’in kopyası

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Ebru Gündeş herkesten sır gibi saklıyordu nihayet ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Gündeş’in kopyası
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