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Haberler Magazin Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü 'hiç değişmediğim...' Genç halleriyle damga vurdu

Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü 'hiç değişmediğim...' Genç halleriyle damga vurdu

Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'a evlilik hazırlığındaki Ebru Gündeş önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi... Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş 8 milyona yakın takipçili Instagram hesabında gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in zamansız havalı tarzı ve güzel gülüşüne takipçileri hayran kaldı.

11.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 11.11.2022 09:13
Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü ’hiç değişmediğim...’ Genç halleriyle damga vurdu

Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.

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Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü ’hiç değişmediğim...’ Genç halleriyle damga vurdu

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü ’hiç değişmediğim...’ Genç halleriyle damga vurdu

"YILLARIN BİLE ESKİTEMEDİĞİ GÜZELLİK"

Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü ’hiç değişmediğim...’ Genç halleriyle damga vurdu

İŞTE O PAYLAŞIM

Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü ’hiç değişmediğim...’ Genç halleriyle damga vurdu

Gündeş, yayınladığı gençlik fotoğrafına bir de not düştü: "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"

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