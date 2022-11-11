Ebru Gündeş dur durdu günler sonra paylaştı ortalık yangın yerine döndü 'hiç değişmediğim...' Genç halleriyle damga vurdu
Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'a evlilik hazırlığındaki Ebru Gündeş önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi... Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş 8 milyona yakın takipçili Instagram hesabında gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in zamansız havalı tarzı ve güzel gülüşüne takipçileri hayran kaldı.
11.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 11.11.2022 09:13
Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.