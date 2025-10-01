Ebru Gündeş boşanmanın ardından bir değişti pir değişti: Ebru’yu bulamadık bu kim?

PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile boşanmasının ardından sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme oturdu. Radikal imaj değişikliğiyle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Aşırı iyi olmuş" derken bir başkası "Boşanınca genç kız olmuş" ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Ebru'yu bulamadık bu kim?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile 2024 Şubat ayında Dubai'de dünya evine girmişti. Ancak yaklaşık 1.5 yıl süren evlilik, 2025 Eylül ayında son buldu.

Boşanma kararını, "Büyük bir sevgiyle, kısa süre önce yaptığımız evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi sonlandırmış olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim" sözleriyle duyuran Gündeş, Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanma işlemlerini tamamladı. İki taraf da duruşmaya katılmayarak işlemleri avukatları aracılığıyla yürüttü.

Boşanmanın hemen ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Ebru Gündeş, imajında radikal bir değişiklik yaptı.

Uzun yıllardır klasik ve tanınan tarzından uzaklaşan şarkıcı, yeni görünümüyle takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıları yeni imajına büyük ilgi gösterirken bazıları "Aşırı iyi olmuş" ve "Boşanınca genç kız olmuş" yorumları yaptı. Bazı takipçiler ise "Ebru'yu bulamadık, bu kim?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ebru Gündeş'in bu radikal dönüşümü, boşanma sonrası yeni bir sayfa açtığı ve değişime açık olduğu yönünde yorumlandı. Ünlü şarkıcının son paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte son hali...

Dün Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanmalarına karar verdi.

SIR GİBİ SAKLANAN GENÇLİK AŞKI

Murat Özdemir'le yollarını sessiz sedasız ayıran ve Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan şarkıcının eski aşkları da boşanma haberleriyle birlikte bir kez daha gündeme gelmişti.

4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in özellikle 16'sında nikah masasına oturduğu ve sır gibi sakladığı ilk eşi merak edildi.

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol ve eski eşi Mihre Mutlu

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Hande Yener

Hande Yener ve Kadir Doğulu

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş ve Hamdi Vardar

Ebru Gündeş, 1990-1993 yılları arası Hamdi Vardar ile evli kaldı.

Danilo Zanna

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet

Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek

Emre Aşık

Emre Aşık ve Aysun Kayacı