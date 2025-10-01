Ebru Gündeş boşanmanın ardından bir değişti pir değişti: Ebru’yu bulamadık bu kim?
Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile boşanmasının ardından sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla gündeme oturdu. Radikal imaj değişikliğiyle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Aşırı iyi olmuş" derken bir başkası "Boşanınca genç kız olmuş" ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Ebru'yu bulamadık bu kim?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
