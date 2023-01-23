Ebru Gündeş, Bahar Candan'ın sevgilisini bakın nasıl elinden almış! 'Kürtaj oldum' bile demişti Hadise detayı bomba: "Yenileceğimi düşünmezdim"
Ebru Gündeş, Bahar Candan'ın sevgilisini bakın nasıl elinden almış! 'Kürtaj oldum' bile demişti, Hadise detayı bomba! Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu hatta sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'ın kulağı eski aşkı Bahar Candan sayesine sık sık çınlıyor. Bir dönem aşk yaşadığı Rassan Khoshnaw'ı Ebru Gündeş'e kaptırdığını söyleyerek adından söz ettiren Bahar Candan, konuk olduğu canlı yayında "Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusuna "Bazı konularda 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim" dedi. Candan'ın açıklamasındaki Hadise detayı da dikkat çekti.
"YENİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"
Ebru Gündeş, Bahar Candan'ın sevgilisini bakın nasıl elinden almış! 'Kürtaj oldum' bile demişti, Hadise detayı bomba!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bahar Candan, konuk olduğu prgoramda eski sevgilisi Rassan Khoshnaw'ı Ebru Gündeş'e kaptırdığı iddiası hakkında konuştu.
"KİMSEYE YENİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"
Candan, " Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusu üzerine "Evet. Hani 40 fırın ekmek yemek lazım derler ya... Ben ne kadar popüler olursam olayım bazı noktalarda 40-45 fırın ekmek yemem gerekiyor. Biz çok genç yaşta ünlü olduk ama bir şeyler eksik. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim."
"RASSAN BENİ HEP İYİYE YÖNLENDİRDİ"
Eski sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında konuşan Candan, "Rassan çok iyi ve cömert bir adam. İlişkide bir sorun varsa ondan kaynaklı değildir. Zaten sorun varmış ve ayrılmışlar. Rassan bana dönerse beni bulabilir mi bilmiyorum. Ben onun sadece beyefendiliğini beğeniyorum. Çok cömert biri ama ben ondan asla bir şey istemedim. Bana yakışmazdı. Rassan beni hep iyiye yönlendirdi. 'Evine git', 'Gece kulüplerine gitme', 'Gece dışarıya çıkma', 'Bir yere gideceksen de kız arkadaşlarınla git' derdi" ifadelerini kullandı.