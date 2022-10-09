Ebru Gündeş 33 milyon TL'lik yüzüğünü işte böyle gösterdi! 20 yaş küçük müstakbel eşi Rassan Khoshnaw evlilik için kesenin ağzını açmıştı
Ebru Gündeş 33 milyon TL'lik yüzüğünü işte böyle gösterdi! 20 yaş küçük müstakbel eşi Rassan Khoshnaw evlilik için kesenin ağzını açmıştı... İddiaya göre Gündeş, Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzükle evlilik teklifi almış ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' demişti... Evlilik hazırlığındaki Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi olan 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahneye çıktı. Özel hayatı hakkında konuşmayan Gündeş'in yüzüğünü görenler "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumları yaptı.
09.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 09.10.2022 10:03
20 yaş küçük müstakbel eşi Rassan Khoshnaw evlilik için kesenin ağzını açmıştı... Ebru Gündeş 33 milyon TL'lik yüzüğünü işte böyle gösterdi!
bru Gündeş, 4'üncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor… 47 yaşındaki sanatçı, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw, çok geçmeden sanatçıya evlenme teklifinde bulundu.