Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

Ebru Gündeş, kendisini 1 milyon 833 bin lira ile ödüllendirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta görüntülenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, koluna taktığı 350 bin lira değerindeki saat ile çok konuşulmuştu. Yoğun bir konser maratonuna çıkan Ebru Gündeş, 1 milyon 833 bin lira değerinde cip satın aldı. Aracın, vergileriyle birlikte 2 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. İşte ünlü isimlerin fiyatı dudak uçuklatan araçları...

17.03.2019 15:51 - Son Güncelleme: 17.03.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





