GaleriMagazin

Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

Ebru Gündeş, kendisini 1 milyon 833 bin lira ile ödüllendirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta görüntülenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, koluna taktığı 350 bin lira değerindeki saat ile çok konuşulmuştu. Yoğun bir konser maratonuna çıkan Ebru Gündeş, 1 milyon 833 bin lira değerinde cip satın aldı. Aracın, vergileriyle birlikte 2 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. İşte ünlü isimlerin fiyatı dudak uçuklatan araçları...

17.03.2019 15:51 - Son Güncelleme: 17.03.2019 15:51
Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

Ebru Gündeş, 350 bin lira değerindeki saatinden sonra şimdi de 1 milyon 833 bin lira değerindeki cipi ile magazin gündemine oturdu.

Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK AY BİTİYOR

Gündeş'in, Range Rover Vogue marka bir cip satın aldığı ve 1 milyon 833 bin lira ödediği ortaya çıktı. Sıfır otomobil satışlarını artırmak için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bu ay sona erecekti. Ebru Gündeş, aracı satın alarak ÖTV'den önemli miktarda kâr elde etmiş oldu.

Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

ÇOK KONUŞULAN SAAT

Geçen hafta Beşiktaş'ta görüntülenen Ebru Gündeş'in, koluna taktığı 350 bin lira değerindeki saat magazin gündemine oturmuştu.

ÜNLÜ İSİMLERİN ARAÇLARI

Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

Mustafa Ceceli

Ebru Gündeş 1 milyon 833 bin lira ile kendisini ödüllendirdi! İşte Ebru Gündeş'in yeni oyuncağı...

Aston Martin DB11

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!
Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!