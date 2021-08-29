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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu Ebru Cündübeyoğlu Instagram paylaşımı ile takipçilerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde anne ve babası ile nostaljik bir paylaşımda bulunan oyuncu, bu kez babası için kan desteğine ihtiyaç olduğunu bildirdi. İşte Pınar Altuğ'un da Instagram hesabından paylaştığı Cündübeyoğlu hayranlarını korkutan haber...

29.08.2021 13:52 - Son Güncelleme: 29.08.2021 14:09
Ebru Cündübeyoğlu’nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

SOSYAL MEDYADAN KAN DESTEĞİNE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sinema oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu Instagram hesabından babası için kan istedi.

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Ebru Cündübeyoğlu’nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu arka arkaya yaptığı paylaşımlarla korkuttu.

Ebru Cündübeyoğlu’nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

Babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyaç olduğun ifade eden Ebru Cündübeyoğlu'dan gelecek iyi haber bekleniyor.

Ebru Cündübeyoğlu’nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

Geçtiğimiz günlerde anne ve babası ile yıllar önceki hallerini paylaşan güzel oyuncu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Ebru Cündübeyoğlu’nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi

10 Eylül 1974'de Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği hem genetik hem de tescilli...

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