Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Korkutan haberi sosyal medyadan duyurdu kan istedi
Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu Ebru Cündübeyoğlu Instagram paylaşımı ile takipçilerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde anne ve babası ile nostaljik bir paylaşımda bulunan oyuncu, bu kez babası için kan desteğine ihtiyaç olduğunu bildirdi. İşte Pınar Altuğ'un da Instagram hesabından paylaştığı Cündübeyoğlu hayranlarını korkutan haber...
29.08.2021 13:52
- Son Güncelleme: 29.08.2021 14:09
SOSYAL MEDYADAN KAN DESTEĞİNE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU BİLDİRDİ
Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Sinema oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu Instagram hesabından babası için kan istedi.
Babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyaç olduğun ifade eden Ebru Cündübeyoğlu'dan gelecek iyi haber bekleniyor.
10 Eylül 1974'de Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği hem genetik hem de tescilli...