Ebru Cündübeyoğlu'dan kahreden haber! Eşi Güçlü Mete 'içimiz acıyor' dedi başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerden başsağlığı mesajı yağdı
Ebru Cündübeyoğlu'dan kahreden haber! Önce eşi Güçlü Mete ardından kendisi duyurdu. Usta oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ve eşi Güçlü Mete, Instagram paylaşımı ile takipçilerini üzdü. Daha önce babası için kan desteğine ihtiyaç olduğunu bildiren Ebru bu kez üzen haberi paylaştı.
01.06.2022 11:20 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:20
Ebru Cündübeyoğlu'dan kahreden haber! Eşi Güçlü Mete 'içimiz acıyor' dedi başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerden başsağlığı mesajı yağdı...
Babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyaç olduğun ifade eden Ebru Cündübeyoğlu'dan gelecek iyi haber bekleniyordu.