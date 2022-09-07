Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti, ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmişti.