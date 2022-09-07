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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti... Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri Ebru Cündübeyoğlu. 47 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu, 1974 yılında Almanya'da doğdu. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Cündübeyoğlu'nun hayatı bu yarışmayla değişti. 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Kariyerine sunucu olarak başladı. "Sabah Şekerleri' programında yaptığı sunuculuk ile geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınlarından biri olan Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile boşandı. Çift anlaşmalı boşandı, 19 yıllık evlilikten Duru adında bir kızları var...

07.09.2022 09:13 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:41
Ebru Cündübeyoğlu ile Mete Güçlü boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti, ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Cündübeyoğlu ile Mete Güçlü boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmişti.

Ebru Cündübeyoğlu ile Mete Güçlü boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.

Ebru Cündübeyoğlu ile Mete Güçlü boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı.

Ebru Cündübeyoğlu ile Mete Güçlü boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var...

Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.

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